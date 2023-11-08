Кристина Шишпор шокирована "гостеприимством" в цивилизованной стране.

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины Кристина Шишпор в интервью OBOZ.UA призналась, что имела проблемы за границей, куда знаменитость переехала, убегая от войны. Артистку дважды ограбили во Франции.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину балерина Кристина Шишпор выехала за пределы Украины во Францию.

"Было время, когда я мечтала поселиться в Монако, но никогда не думала, что эта мечта воплотится вот при таких непростых обстоятельствах. За границей мне пришлось столкнуться с очень неприятным: нас дважды ограбили", - поделилась Шишпор.

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Артистка подробно рассказала, как спешно выезжала из столицы Киева.

"Друзья, которые оставались в Киеве, в разговорах со мной предполагали, что из-за паники в городе могут произойти случаи мародерства. Я испугалась и попросила отчима передать наши вещи и машину. Ее гнали несколько дней, вещи были в мусорных пакетах, потому что все упаковывалось очень быстро. Когда приехали, из-за того, что было очень много всего, я забрала из машины лишь какую-то часть. А все остальное оставила, надеясь на помощь друзей-украинцев. А когда мы пришли на следующий день, застали машину пустой", - вспомнила артистка.

По словам Кристины, вынесли весь ее гардероб и ценные вещи. "У меня был шок – мы сбежали от войны, а испытали такое потрясение в, казалось бы, безопасном месте", - добавила балерина.

Уже позже она услышала немало историй от украинцев о кражах – и от тех, кто нашел убежище в Испании, и во Франции.

"Многие вывозили ценные вещи, а местные мошенники безжалостно этим пользовались: такие схемы придумывали – диву даешься", - уточнила она.

По словам артистки, ситуация снова повторилась: "Нас ограбила домработница. Мы не нанимали эту женщину, в договоре об аренде было прописано, что квартиру будет убирать нанятый работник. Она приходила к нам три месяца, а однажды, уходя домой, забрала деньги, которые я откладывала на жизнь. Я ей написала: "Как так можно? Вы же знаете, из какой беды мы вырвались, как нам сейчас непросто". Пригрозила полицией, мол, подам заявление. Она спокойно: "Подавайте". Знала, что мы в этой стране никто. Когда я пришла в полицейский участок впервые, а потом второй раз – заявление приняли и все – ничем это не закончилось", - рассказала Кристина Шишпор.

Ранее УНИАН писал, что украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как уехала в Париж по делам и стала жертвой вора.

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