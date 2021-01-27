Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в нюдовом раздельном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Стоит отметить, что Вероника, как и большинство звезд, отправилась на отдых на Мальдивы.
Меньше чем за полчаса фото набрало более 16 тысяч лайков. Это и не странно, ведь девушка выглядит потрясающе.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Кто такая Вероника Белик:
- Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
- Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
- Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance
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