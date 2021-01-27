Вероника Белик порадовала поклонников очередным снимком.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеСамая красивая женщина в мире снялась топлес

На снимке она позирует в нюдовом раздельном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Стоит отметить, что Вероника, как и большинство звезд, отправилась на отдых на Мальдивы.

Меньше чем за полчаса фото набрало более 16 тысяч лайков. Это и не странно, ведь девушка выглядит потрясающе.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич