Вероника Белик регулярно занимается спортом.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram фото со своей подружкой.

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Обе девушки позируют в раздельных купальниках, демонстрируя свою подтянутую фигуру. На одном из снимков Вероника стоит к камере полубоком. Тем самым она показывает свои сочные ягодицы.

Стоит отметить, что модель регулярно занимается спортом. Она правильно питается и ухаживает за своим телом.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич