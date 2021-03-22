Популярная фитнес модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новое фото.
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На снимке девушка позирует в бордовом раздельном купальнике на фоне бассейна и зеленых растений.
Стоит отметить, что у девушки потрясающая фигура. Это и не странно, ведь она регулярно занимается физическими нагрузками. Вероника призывает и своих подписчиков к здоровому и спортивному образу жизни. На ее страничке в социальной сети можно найти не только красивые фотографии, но и подсмотреть некоторые упражнения которые помогут привести ваше тело в тонус.
Кто такая Вероника Белик:
- Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
- Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
- Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance
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