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Верка Сердючка внезапно устроила фееричное шоу прямо в фонтане на Крещатике (фото)

14:08, 20 июля 2020
Звезды
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Выступление Верки Сердючки на Крещатике состоялось неслучайно / фото пресс-служба телеканал "Украина"

Верка Сердючка вместе со своим Verka Serduchka & Band устроили в центре Киева дискотеку под открытым небом с купанием в фонтане. Выступление народной любимицы не анонсировалось заранее, поэтому стало сюрпризом для прохожих. Импровизированный концерт обошелся без сцены или спецэффектов – артистка выступила прямо на фонтане.

фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Участники коллектива Сердючки под песню Make it rain champagne пели, веселились, угощали прохожих шампанским и даже купались в фонтане. "Не стоим на месте, танцуем, зажигаем!" – заводила публику Верка Сердючка. Отметим, что концерт прошел возле дома, где живет Андрей Данилко.

фото: пресс-служба телеканала &quot;Украина&quot;

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Выступление Верки Сердючки на Крещатике состоялось неслучайно – это были съемки праздничного концерта "З Днем народження, Україно!" ко Дню независимости, который покажут на канале "Украина" 24 августа.

Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступления Сергея Бабкина – музыкант спел в центре родного Харькова. Кто еще из звезд примет участие в шоу, станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

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Теги: #певица#Верка Сердючка