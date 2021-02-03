3 февраля певица празднует день рождение.

Популярная певица Вера Брежнева 3 февраля отмечает свое 39-летие.

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Настоящая фамилия певицы - Галушка. Девушка родилась в Днепродзержинске и начинала строить свою карьеру на Родине. Популярность ей принесло участие в группе "ВИА Гра".

Впервые Вера выступила на одной сцене с группой во время гастролей по Украине в июне 2002 года в качестве желающей из зала спеть вместе с группой песню "Попытка № 5".

В ноябре 2002 года Веру пригласили на кастинг в группу "ВИА Гра" на место уходящей Алёны Винницкой, который она с успехом прошла. Брежнева оставалась неизменной участницей коллектива на протяжении более 4 лет. В декабре 2007 года появилось официальное сообщение о том, что она навсегда покинула группу. Так и началась ее сольная карьера.

К слову, в 2007 году Вера была названа самой сексуальной женщиной России по результатам голосования читателей российского издания журнала Maxim.

Стоит отметить, что в свои 39 лет Вера имеет двоих дочерей - Соню и Сару от предыдущих отношений. Кроме того, в 2015 году она вышла замуж за продюсера Константина Меладзе.

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Автор: Диана Могилевич