Певица была участницей самой сексуальной женской группы "ВИА Гра".

Известная певица Вера Брежнева рассказала, что в юности у нее были комплексы из-за волос.

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"В детстве мы поехали отдыхать с папой и сестрами. Однажды он нас расчесывал и решил коротко постричь. Отвел в салон, где меня постригли под горшок. С тех пор я не могла отрастить волосы. Они отрастали, мне не нравилось, и я снова стриглась. Так продолжалось до 18 лет. С короткими волосами мне было очень тяжело чувствовать себя женственной", - сказала Брежнева.

Но все изменилось, когда ей было 19 лет. Именно тогда звезда открыла в себе женственность.

"До сих пор не знаю, что именно повлияло на то, что я наконец-то открыла в себе женственность: что отрастила волосы, приняла себя или что стала мамой", – отметила певица.

Напомним, в 19 лет Вера родила дочь Соню от бизнесмена Виталия Войченко.

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Автор: УНИАН