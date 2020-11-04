Певица опубликовала новые фото.

Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новые фотографии.

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На снимках она предстала в черном спортивном боди и кроссовках. Такой образ идеально подчеркнул изящную фигуру Брежневой. Известно, что Вера родила двоих детей - Соню и Сару. После родов она привела себя в хорошую форму и старается ее поддерживать.

Несмотря на то, что фото получились забавными, Вера решила скрыть комментарии. Поэтому подписчики не могут высказать свое мнение. При этом за несколько часов фото набрало более 75 тысяч лайков.

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Автор: Диана Могилевич