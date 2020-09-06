Певица опубликовала новое фото.

Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в откровенном наряде.

Читайте такжеНастя Каменских с кольцами на груди завела сеть

Девушка предстала в мини-юбке и топике с камнями. Наверх она накинула длинное пальто, на котором были наклеены долларовые купюры. Стоит отметить, что у певицы стройная фигура.

А шею звезда украсила ожерельем. Именно таким, какое было у главной героини в фильме "Титаник".

"У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто. Хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект", - написала Вера.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич