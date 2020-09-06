Певица показала фото / instagram.com/ververa
Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в откровенном наряде.
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Девушка предстала в мини-юбке и топике с камнями. Наверх она накинула длинное пальто, на котором были наклеены долларовые купюры. Стоит отметить, что у певицы стройная фигура.
А шею звезда украсила ожерельем. Именно таким, какое было у главной героини в фильме "Титаник".
"У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто. Хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект", - написала Вера.
Певица показала фото / instagram.com/ververa
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