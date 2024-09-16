На 30 лет младшая избранница актера беременна первенцем.

Известный французский актер и продюсер, звезда фильма "Двенадцать друзей Оушена" Венсан Кассель в четвертый раз станет отцом. Его молодая избранница - 27-летняя модель Нара Баптиста беременна.

Радостную весть в своем Instagram сообщила возлюбленная знаменитости. Девушка поделилась кадрами в новом статусе. На камеру она позировала в длинном черном платье, а под обтягивающим нарядом хорошо заметен округлый животик.

Баптиста не стала скрывать новость о предстоящем пополнении в семье, однако ее возлюбленный пока не рассказывал об этом в соцсетях. Модель пока не раскрывает срок беременности и пол ребенка.

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"Мама ждет тебя", - написала под фото Баптиста.

Как известно, 57-летний Кассель закрутил роман с Нарой в 2023 году. Впервые о своих отношениях они объявили в сентябре прошлого года. К слову, для модели этот ребенок будет первенцем. В то же время у Венсана уже есть трое детей. В браке с первой женой - актрисой Моникой Белуччи - у них родилось двое дочерей Дева и Леони. Во втором браке с моделью Тиной Кунаки у него также родилась дочь.

Что известно о Касселе

Актер стал известным благодаря ролям в различных жанрах - от криминальных драм до экшн-фильмов и артхауса. Его актерская карьера началась в 1990-х годах, но самый большой прорыв произошел с фильмом "Ненависть".

Кассель часто играет антагонистов и харизматичных, но сложных персонажей. Среди его наиболее известных фильмов, в которых он сыграл, это "Доберман", "Братство волка", "Черный лебедь", "Двенадцать друзей Оушена".

Напомним, ранее Венсан Кассель развелся с Тиной Кунаки. Пара была в браке 5 лет.

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