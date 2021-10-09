Павел Костицын рассказал, как однажды оказался на грани жизни и смерти.

Украинский ведущий Павел Костицын в программе "Відверто.LIVE" рассказал, что едва не погиб во время отдыха на Бали.

По словам звезды, он много раз был на грани жизни и смерти. Но последний инцидент, который произошел несколько лет назад на Бали, его вообще выбил из колеи. Оказывается, что каким-то мистическим образом волной потянуло Павла в море и он едва не утонул. И это при том, что он отлично плавает и даже умеет задерживать дыхание под водой.

"И вот в самый ответственный момент, когда я начинаю думать о том, что я не вылезу на эти скалы или травмируюсь и умру от потери крови... Как на ковре-самолете, как в сказке, волна берет меня и на плоский камень ножками ставит. И даже ни одной царапинки, ничего", - добавил ведущий.

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Павел Костицын - украинский телеведущий, шоумен и актёр, режиссёр-постановщик. С октября 2007 года ведёт реалити-шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале СТБ.

С марта 2010 года ведёт "Мистические истории с Павлом Костицыным". C 2009 года Павел Костицын известен как шоумен и ведущий ежегодных церемоний награждения украинского рейтинга народных предпочтений "Фавориты Успеха".

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Автор: Диана Могилевич