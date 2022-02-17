Его супруга Елизавета Юрушева объявила о беременности.

Украинский шоумен, ведущий и нынешний глава Черкасской ОГА Александр Скичко во второй раз станет отцом. Его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева беременна.

Девушка снялась для глянцевого журнала VOGUE и рассказала о беременности. В кадре она позировала в топе и лосинах, демонстрируя округлившийся животик.

"Красивая и стильная", "Ты такая утонченная", "Какое счастье", "Это очень хорошо", "Я прям улыбаюсь. Здоровья вам", "Самые искренние поздравления", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, Александр Скичко с 2017 года женат на Елизавете Юрушевой, дочери известного украинского предпринимателя Леонида Юрушева.

Воспитывает с женой двоих детей - сына жены от первого брака и общую дочь Наталью. Сейчас супруги ждут пополнения в семье.

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