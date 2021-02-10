Какого качества будет "кобзоновский" алкоголь, можно только догадываться, отмечают журналисты.

Сын Иосифа Кобзона Андрей решил зарегистрировать новый товарный знак "Вдова Кобзон" для продажи алкоголя. Читайте такжеКобзон в последнем большом интервью спел матерную пропагандистскую частушку (видео)

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Вдохновил сына Кобзона на такую идею элитный французский бренд шампанских вин "Вдова Клико". Вино, водку и другую алкогольную продукцию Кобзон-младший будет выпускать на собственной винодельне под Новороссийском.

Сама вдова Иосифа Давыдовича ничего плохого в этом не видит: "На самом деле я же вдова. В принципе я не против. А что в этом такого?".

Иосиф Кобзон ушел из жизни: что известно о его позиции по Украине

30 августа на 81-м году умер советский певец Иосиф Кобзон.

Напомним, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград и заблокировала его активы.

Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

Он неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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Автор: УНИАН