Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram новую "летнюю" фотографию.
На снимке она позирует, сидя на траве в белой футболке и венком из одуванчиков на голове. Также Оля нарисовала черные стрелки и нанесла нюдовую помаду на губы.
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"За окном дождь, а вот вам в ленту солнца", - подписала фото Полякова.
Стоит отметить, что поклонники не сразу узнали на фото певицу. Об этом они и сообщили в комментариях под снимком.
"Ты здесь такая... на себя не похожа", "Ой, еле узнала", "Оля, вы не перестаёте радовать глаз", "Божественная", - пишут фолловеры.
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