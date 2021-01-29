Многие удивлены тем, как постарел артист.

Популярный российский певец Валерий Леонтьев удивил фанатов своим изменившимся внешним видом. Читайте такжеВалерию Леонтьеву стало плохо на "Новой волне": из-за болезни отменены его выступления

Кадры с артистом на своей странице в Instagram опубликовал продюсер и композитор Игорь Крутой. На видео 71-летний Леонтьев предстал со своей супругой Людмилой Исакович.

Поклонники огорчились, увидев резко постаревшего Валерия. Он многие годы считался секс-символом российской эстрады.

"Исхудавший Валерий Леонтьев в шрамах. С женой Люсей", - подписал кадр со звездой Telegram-канал "НеМалахов".

Кто такой Валерий Леонтьев

Леонтьев - известный российский певец. Самые известные композиции артиста - "Казанова", "Ты меня не забывай", "Исчезли солнечные дни".

Записал более 20 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. За тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" удостоен премии World Music Awards (Best selling Soviet Artist of the Year).

Леонтьев (неофициально с 1972 года, а официально с 1998 по сегодняшний день) женат на Людмиле Яковлевне Исакович (род. 1953). Людмила живёт в Майами с 1992 года. Детей у супругов нет.

Сайт "Миротворец" внес Валерия Леонтьева в раздел "Чистилище" за пересечение границы аннексированного Крыма и концерты, проведенные там в 2014 и 2015 годах.

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Автор: УНИАН