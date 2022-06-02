Валентина Лисица поддерживает войну в Украине.

В Турции отменили концерт американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы после того, как она выступала на руинах разбомбленного Мариуполя.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар на своей странице в Facebook.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только что получил официальное письмо от турецкой стороны. Данное лицо, которое публично приобрело псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграло "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлено на престижных музыкальных мероприятиях в Турции", - написал Боднар.

Он добавил, что культура в данном случае не может быть вне войны или политики, поскольку используется российским агрессором в пропаганде и оправдании его преступлений.

Кто такая Валентина Лисица

Валентина Лисица родилась в Киеве. В 1991 году вместе с мужем переехала в США, где обрела популярность.

В 2015 году она начала поддерживать войну на Донбассе. Выступала для захватчиков на оккупированных территориях - в Донецке, Горловке и Дебальцево.

В 2021 году она получила паспорт гражданки "ДНР". Также она выступала на руинах Мариуполя для российских оккупантов.

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