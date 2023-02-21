Английский певец Гарри Стайлз на своем концерте в Австралии почтил местные традиции и прямо на сцене выпил алкоголь из своего кроссовка. В этот момент зрители громко кричали и аплодировали артисту.
"Я чувствую себя другим человеком. Мне стыдно за себя. Это кажется таким личным. Такой интимный момент, которым можно поделиться с таким количеством людей", - сказал с сарказмом певец.
Видео сразу же стало "вирусным", оно вызвало бурные обсуждения в сети.
Что пишут фолловеры
- "На что еще ты способен?"
- "Вау, красавчик"
- "Не каждый бы на такое решился"
- "Почему люди аплодируют? Меня тошнит"
- "Алкоголь из спотевшей обуви? Нет, спасибо"
Чем известен Гарри Стайлз
Гарри Стайлз начал свою музыкальную карьеру в 2010 году с участия в шоу "Х-Фактор". После того, как Гарри не достиг успеха в отборе вокального конкурса, он вместе с четырьмя другими участниками шоу основал бой-бэнд One Direction, впоследствии ставший одним из самых успешных и продаваемых бой-бэндов всех времен.
Затем он ушел в сольное плаванье и выпустил несколько альбомов под своим именем.
Кроме того он снимался в таких фильмах как "Дюнкерк", "Не беспокойся, дорогая", "Мой полицейский".