Он выпил алкоголь из своего кроссовка.

Английский певец Гарри Стайлз на своем концерте в Австралии почтил местные традиции и прямо на сцене выпил алкоголь из своего кроссовка. В этот момент зрители громко кричали и аплодировали артисту.

"Я чувствую себя другим человеком. Мне стыдно за себя. Это кажется таким личным. Такой интимный момент, которым можно поделиться с таким количеством людей", - сказал с сарказмом певец.

Видео сразу же стало "вирусным", оно вызвало бурные обсуждения в сети.

Видео дня

Что пишут фолловеры

"На что еще ты способен?"

"Вау, красавчик"

"Не каждый бы на такое решился"

"Почему люди аплодируют? Меня тошнит"

"Алкоголь из спотевшей обуви? Нет, спасибо"

Чем известен Гарри Стайлз

Гарри Стайлз начал свою музыкальную карьеру в 2010 году с участия в шоу "Х-Фактор". После того, как Гарри не достиг успеха в отборе вокального конкурса, он вместе с четырьмя другими участниками шоу основал бой-бэнд One Direction, впоследствии ставший одним из самых успешных и продаваемых бой-бэндов всех времен.

Затем он ушел в сольное плаванье и выпустил несколько альбомов под своим именем.

Кроме того он снимался в таких фильмах как "Дюнкерк", "Не беспокойся, дорогая", "Мой полицейский".

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