Девушки демонстративно поцеловались по-французски.

Российская телеведущая Ксения Собчак поцеловалась в губы с блогером Настей Ивлеевой, которая стала популярна после участия в программе "Орел и решка".

После жаркого поцелуя Настя отошла от Ксении, а та вытерла губы рукой. Отметим, что это действие произошло прямо на съемках шоу "Королевские кобры Насти Ивлеевой", запуск которого блогер анонсировала еще в феврале 2021 года.

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Собчак известна по реалити-шоу "Дом-2", "Блондинка в шоколаде", "Последний герой", а также передачам "Госдеп 2" и "Собчак живьём". Она вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с соведущим на радиостанции "Серебряный дождь". Также она была генеральным продюсером телеканала "Супер" в 2019-2020 годах.

С 2019 года Собчак ведёт свою авторскую программу "Осторожно Собчак!" ("YouTube"), в которой Ксения берёт интервью у известных личностей различных сфер деятельности, а также выпускает ряд документальных фильмов.

Чем известна Настя Ивлеева

Ивлеева - российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка". Девушка снималась в клипах многих российских звезд, а также состояла в браке с Элджеем. Недавно стало известно, что супруги расстались.

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Автор: Диана Могилевич