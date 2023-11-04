Неожиданно выяснилось, что певец любит "уколы красоты".

Певец Стас Михайлов, которого еще несколько лет назад считали секс-символом российской эстрады, кардинально изменил внешность.

В сети рассекретили, что любимец публики делал "уколы красоты". Фото до и после опубликовал Телеграм-канал "НеМалахов".

"Стас Михайлов в молодости и сейчас. В губках филлеры", - пишет канал.

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На фото, сделанном несколько лет назад певец действительно имел менее пухлые губы. Сегодня же он охотно демонстрирует "обновленные" губки, объем которых значительно увеличился.

Что Михайлов говорил о войне в Украине

Стас Михайлов - известный путинист. В первые дни войны на своей странице в Instagram он "родил" пост.

"Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от "людей", которые не могут ею управлять, от "людей", которые ведут ее в пропасть...",- написал он.

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