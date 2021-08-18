Актер в молодости выглядел потрясающе.

На Instagram-страничке Румер Уиллис появилось фото ее отца Брюса Уиллиса в молодости, на котором его запечатлели с волосами на голове и усами.

Оказывается, снимок был сделан в далеком 1998 году. В кадре Уиллис держит маленькую Румер на руках.

"Как все начиналось", - подписала архивное фото дочь "крепкого орешка".

Поклонники пришли в восторг от этих фото и оставили почти 88 тысяч лайков. В комментариях они написали, что Брюс Уиллис в молодости выглядел потрясающе. Но если сравнить эти фото с нынешними, то его прям не узнать.

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Автор: Диана Могилевич