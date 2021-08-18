Брюс Уиллис держит на руках маленькую дочь / instagram.com/rumerwillis
На Instagram-страничке Румер Уиллис появилось фото ее отца Брюса Уиллиса в молодости, на котором его запечатлели с волосами на голове и усами.
Оказывается, снимок был сделан в далеком 1998 году. В кадре Уиллис держит маленькую Румер на руках.
"Как все начиналось", - подписала архивное фото дочь "крепкого орешка".
Поклонники пришли в восторг от этих фото и оставили почти 88 тысяч лайков. В комментариях они написали, что Брюс Уиллис в молодости выглядел потрясающе. Но если сравнить эти фото с нынешними, то его прям не узнать.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Из грязи в князи Голливуда: великие люди из бедных семей
- "Интриги и игры с судьбой": коллега МакSим назвала ее болезнь дешевым пиаром
- Грудь выпадает: известная супермодель примерила мини-бикини от бренда своей конкурентки (фото)
- Дмитрий Гордон засветился в окружении своих любимых девочек
- Танцор Дорофеевой впервые после избиения вышел на связь