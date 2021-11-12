Наталья Водянова поделилась семейной трагедией.

В Нижнем Новгороде скончалась бабушка российской топ-модели Натальи Водяновой Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна.

Трагедия произошла 11 ноября, на следующий день после 92-летия женщины. Об этом Водянова сообщила на странице в Instagram.

Читайте такжеУмерла красавица советского кинематографа Валентина МалявинаНезадолго до этого Водянова прилетела к родственнице из Катара со своими детьми — Лукасом, Невой и Виктором. После семейного торжества все разошлись спать, а утром Ларисе Гавриловне стало плохо, она скончалась.

Звезда рассказала, что это огромная утрата для них всех. Как сообщает Telegram-канал Super.ru, модель с детьми останется в Нижнем Новгороде до похорон родственницы.

Накануне Наталья опубликовала трогательное видео, на котором она и ее дети поздравляют бабушку с днем рождения.

Кто такая Наталья Водянова: карьера модели

Наталья Водянова — российская супермодель, она родилась 28 февраля 1982 года.

С 16 девушка была зачислена в модельное агентство. На одном из просмотров ее заметил скаут агентства Viva Model Management и сразу предложил ей работу в Париже.

За свою карьеру девушка работала с такими брендами: Gucci, Chanel, Alexander McQueen, Christian Dior, Calvin Klein, Louis Vuitto. Снималась для обложек Vogue, ELLE и Harper’s Bazaar.

Личная жизнь модели

Первый муж Водяновой — британский аристократ Джастин Портман. Пара поженилась в 2002 году в Санкт-Петербурге. В браке родилось трое детей. Они развелись в 2011 году.

Следующим избранником Натальи стал уже французский миллиардер Антуан Арно. У пары родилось двое детей.

Автор: Виолетта Орлова