Вскоре у нее снова родится внук.

Бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко вскоре снова станет бабушкой. Ее невестка Екатерина беременна вторым ребенком.

На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографией, на которой предстала в нежно-розовом воздушном платье. В таком образе отлично видно беременный животик. Вероятно, Екатерина находится на последних месяцах беременности.

Стоит отметить, что супругом Екатерины является старший сын Марченко - Богдан, которого она родила в браке с бизнесменом Юрием Коржом. Сейчас молодому человеку 26 лет. В 2021 году у него родился сын Виктор, которого назвали в честь второго супруга экс-телеведущей Виктора Медведчука.

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Сейчас пара снова ждет пополнение. Пол ребенка держится в секрете.

Отметим, Оксана Марченко и Виктор Медведчук предали Украину. На данный момент они живут в России.

Чем известна Оксана Марченко

Свою карьеру на телевидении она начала в 19 лет. Но звездное время Марченко наступило с 2009 года, когда она начинает вести шоу "Україна має талант" и "Х-фактор". Многие артисты говорили, что Марченко плохо к ним относилась. Да и судья проекта Игорь Кондратюк также нелестно о ней высказывался.

В 2003 году Марченко вышла замуж за Медведчука. Уже через год у них родилась дочь Дарья. После задержания беглого политика, Марченко спешно выехала из Украины.

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