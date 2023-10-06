Актрису никто не видел уже несколько месяцев.

В РФ без вести пропала известная 65-летняя актриса Елена Кондулайнен, сыгравшую в сериале "Интерны" и многих других кинолентах. В последний раз ее видели весной этого года, а теперь ее никто не может найти.

По информации росСМИ, актриса должна была появиться в одном из московских театров, где она числится в штате, еще в сентябре. Однако Кондулайнен не пришла, дозвониться ей не могут.

"Никто не знает. В театре ее нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она", - заявила худрук театра, где играла актриса.

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Известно, что в 2020 году Кондулайнен пережила инсульт и долго после него восстанавливалась. Ей пришлось заново учиться говорить и двигаться.

Кондулайнен не проявляла активность и в соцсетях. В феврале 2022 года она опубликовала последний пост, однако это были лишь воспоминания актрисы о прошлом. Она "репостила" старые фото.

Где снималась Елена Кондулайнен

Актриса родилась в 1958 году, ее называли "секс-символом". Кондулайнен стала одной из первых артисток, которые появились в советском кино полностью обнаженными. Она разделась для фильма "100 дней до приказа".

Также актриса сниялась в других фильмах и сериалах, среди которых "Интерны", "Зверобой" и другие. Тему полномасштабной войны РФ против Украины Кондулайнен никак не комментировала.

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