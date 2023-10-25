Он сказал, что не сразу отреагировал на ее заявление, потому что был на боевом задании.

Военный ВСУ Евгений Стипанюк, против которого сгруппировались его бывшие девушки, ответил на обвинения в домашнем насилии. К нему обратились журналисты телеканала "Украина" с просьбой прокомментировать ситуацию.

К слову, Стипанюк был немногословен. Он сказал, что не сразу отреагировал на обвинения экс-супруги Евгении Эмеральд, потому что был на боевом задании.

"Простите, что отвечаю с опозданием. Был на боевом задании. Благодарю вас за желание услышать другое мнение. Но сейчас мой приоритет – это победа Украины, которую я, как солдат, сейчас делаю. Возможно, когда-нибудь после победы вы узнаете правду о том, что на самом деле произошло", – ответил мужчина.

Стоит отметить, что ранее Евгения Эмеральд говорила, что большую часть времени Стипанюк находится в тылу, в то время как получает самую высокую зарплату ВСУ.

Кроме того, девушка публиковала скрин с лайками Стипанюка в Instagram как доказательство того, что он активен в социальных сетях.

Скандал вокруг Евгения Стипанюка

Экс-супруга военного Евгения Эмеральд заявила о домашнем насилии. Она рассказала, что Стипанюк не только морально и физически над ней издевался, но и изменял ей на протяжении всех их отношений.

После того как девушка вышла в публичное пространство с этим заявлением, ее поддержали и другие женщины. Они начали делиться своими историями. Одна из девушек и вовсе рассказала, что Стипанюк ее изнасиловал, в результате чего ей пришлось делать аборт.

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