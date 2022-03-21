Певица призвала белорусов не быть "пушечным мясом".

Украинская певица Оля Полякова записала видеообращение белорусам и призвала их не воевать в Украине на стороне России.

"Народ будут бросать в кровавую бойню, ведь Украина доказала, что будет уничтожать всех, кто сюда придет. Белорусов никто жалеть не будет", – сказала Полякова.

Она добавила, что у белорусов нет причин воевать в Украине. А если кому-то эта война очень нужно, то пусть воюет сын Александра Лукашенко - Николай.

"Это не ваша война, все белорусские солдаты должны отказаться воевать. Пусть воюет Коля Лукашенко, его сын (сын Александра Лукашенко, – ред). Почему он должен наслаждаться жизнью и огромными украденными деньгами, а вы должны идти воевать и умирать", - добавила певица.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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