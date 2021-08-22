Мужчина умер в возрасте 38 лет.

Американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский умер из-за болезни сердца.

Его мама Светлана Вовковинская сообщила, что актер и самый высокий человек в мире умер водной из больниц США.

"Игорь умер 20 августа в 22:17 в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили жена брата Алла и детки. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над своим племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине", – написала Светлана в Facebook.

Отметим, в 2010 году Игоря признали самым высоким мужчиной в мире (234,5 см). Благодаря своему росту он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, он был знаком с украинской певицей Златой Огневич. На Евровидении в 2013 году он на руках выносил ее на сцену.

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Автор: Диана Могилевич