Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет.

Известный французский актер, звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель умер в результате полученной травмы головы.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Вчера, 18 января, он катался на лыжах на курорте Ла-Розьер. Так, актер упал и получил серьезную черепно-мозговую травму. На место происшествия сразу приехала скорая помощь, его госпитализировали, но спасти жизнь Гаспару не удалось.

По данным издания France Bleu, актер во время катания столкнулся с другим лыжником. Это и могло стать причиной его падения.

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Международную известность Гаспар Ульель приобрёл после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" (экранизация одноимённого романа Себастьяна Жапризо). Другой заметной работой актёра стала роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение". Лауреат премии "Сезар" самому многообещающему актёру (2005).

С 2013 года Гаспар состоял в отношениях с французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри. 9 февраля 2016 года у пары родился сын.

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