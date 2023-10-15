Ему было всего 79 лет.

Сегодня, 15 октября, стало известно о смерти народного артиста Украины Александра Вострякова. Его не стало на 80-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна.

"С глубокой грустью извещаем, что ушел в вечность народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Украины, профессор НМАУ им. Чайковского Александр Востряков. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося певца. Светлая и вечная память", – говорится в сообщении Национальной музыкальной академии в Facebook.

Попрощаться с артистом можно будет 17 октября в парадном фойе Национальной оперы Украины. В 11:00 соберутся все желающие провести его в последний путь.

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Чем известен Александр Востряков

Александр Востряков - советский и украинский оперный и камерный певец (лирико-драматический тенор). Одной из любимых своих ролей считал партию Хозе в опере "Кармен" Жоржа Бизе, которую исполнил более 130 раз.

Кроме стран постсоветского пространства выступал с этой партией на сценах театров Нидерландов, Дании, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Польши, Венгрии.

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