Его не стало на 69 году жизни.

Японский художник манги Акира Торияма, создатель всемирно известных серий Dragon Ball и Dr Slump, скончался в возрасте 68 лет.

Как сообщают его издательство и студия в социальной сети Х, Ториямы не стало 1 марта. Причина смерти - острая субдуральная гематома.

"В Shueisha и внутри редакции мы глубоко опечалены внезапным известием о его смерти. Мы хотели бы воздать должное его великим достижениям, выразить ему нашу благодарность и выразить ему наши искренние соболезнования", - говорится в пресс-релизе издательства.

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Чем известен Акира Торияма

Акира Торияма родился в Нагое (центральная Япония) в 1955 году и получил наибольшую известность благодаря манге "Драконий жемчуг", созданной в 1984 году и повествующей о жизни и приключениях гения боевых искусств Сон Гоку с детства. Он был основан на китайском романе XVI века "Путешествие на Запад".

Позже эту мангу адаптировали для телевидения, кино и вмдеоигр. Также она имела множество сиквелов. Например, Dragon Ball Z и Dragon Ball Super.

Акира Торияма также был автором множества других серий манги, в том числе "Доктор Сламп". Она рассказывает о маленькой девочке-андроиде с огромной силой, созданной учёным.

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