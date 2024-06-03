Украинку Наташу Королеву жестко опозорили в России

У нее возникла ссора с известной путинисткой.

Российская певица родом из Украины Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая уже более двух лет поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

Девушки в эфире одного из шоу поскандалили. Причина - Кудрявцева назвала поведение Королевой лицемерным.

Так, Королева сказала, что ей понравился один из номеров на шоу "ВИА Суперстар!", а вот у Кудрявцевой было другое мнение по этому поводу.

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"Да, всегда можно найти какие-то шероховатости, но общее впечатление для меня было приятным. Все очень даже получилось", - сказала предательница Королева.

Кудрявцева, в свою очередь, заявила, что не будет врать и скажет правду относительно выступления участников. В то же время она обвинила Королеву в "облизывании".

"Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать", - выдала путинистка.

Королева не стала молчать и отреагировала на такой выпад со стороны телеведущей.

"То есть я вру? Это мое субъективное мнение. Я сейчас брошу в эту женщину что-то", - ответила артистка и бросила в Кудрявцеву поролоновую насадку от микрофона.

Напомним, ранее сестра предательницы Королевой поддержала украинцев.

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