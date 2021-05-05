"Мисс Украина 2020" Елизавета Ястремская полетела в США, чтобы принять участие в Международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".
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28-летняя модель представит нашу страну на конкурсе красоты в Майами. С собой она взяла три чемодана. Говорит, что должно было быть больше вещей, но из-за карантина большинство мероприятий на конкурсе отменили.
Также Лиза призналась, что об участии в мировом конкурсе красоты мечтала с детства и только с третьей попытки получила возможность представить Украину.
Напомним, что ранее девушке отказали в визе в США из-за того, что ее родная сестра вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами. Но сейчас ситуация разрешилась.
Кто такая Елизавета Ястремская:
- Девушка родилась в Киеве
- Она владеет несколькими иностранными языками
- Проходила курсы визажистов и окончила школу телеведущих
- Работала моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов таких как Playboy, XXL, L'Officiel, Натали, Лиза
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