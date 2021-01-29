Служба безопасности Украины включила в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, пятерых российских исполнителей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
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Отныне въезд в страну запрещен певицам Ольге Кормухиной и Ольге Засульской, музыканту Игорю Саруханову, бывшему участнику группы "Чай вдвоем" Денису Кляверу и певцу Марку Тишману.
"Соответствующими приказами МКИП российские артисты были включены в перечень. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", – говорится в сообщении Минкульта.
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