Санкции предусматривают отказ в предоставлении и отмене виз, а также "другие запреты въезда на территорию Украины", которые будут действовать в течение трех лет.

Кабинет министров планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к 11 российским актерам.

Читайте такжеИзвестного российского блогера не пустили в Украину из-за поездки в оккупированный КрымКак говорится в повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, о соответствующем проекте распоряжения Кабмина будет докладывать вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Согласно пояснительной записке и приложением к проекту распоряжения, в течение трех дней предлагается внести предложения на рассмотрение СНБО о применении трехлетних персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к актерам:

Владимиру Вдовиченкову

Жанне Эппле

Ольге Кабо

Дмитрию Орлову

Александру Петрову

Евгению Пронину

Анастасии Сланевской

Евгению Стычкину

Ярославу Сумышевскому

Павлу Трубинеру

Алексею Чадову

Все они совершили «демонстративное и умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и выезда с нее».

Соответствующие санкции предусматривают отказ в предоставлении и отмене виз, а также «другие запреты въезда на территорию Украины».

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Автор: Антонина Доломанжи