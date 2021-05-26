Кабинет министров планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к 11 российским актерам.

Читайте такжеИзвестного российского блогера не пустили в Украину из-за поездки в оккупированный КрымКак говорится в повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, о соответствующем проекте распоряжения Кабмина будет докладывать вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Согласно пояснительной записке и приложением к проекту распоряжения, в течение трех дней предлагается внести предложения на рассмотрение СНБО о применении трехлетних персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к актерам:

  • Владимиру Вдовиченкову
  • Жанне Эппле
  • Ольге Кабо
  • Дмитрию Орлову
  • Александру Петрову
  • Евгению Пронину
  • Анастасии Сланевской
  • Евгению Стычкину
  • Ярославу Сумышевскому
  • Павлу Трубинеру
  • Алексею Чадову

Все они совершили «демонстративное и умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и выезда с нее».

Соответствующие санкции предусматривают отказ в предоставлении и отмене виз, а также «другие запреты въезда на территорию Украины».

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Автор: Антонина Доломанжи