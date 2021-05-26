Кабинет министров планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к 11 российским актерам.
Читайте такжеИзвестного российского блогера не пустили в Украину из-за поездки в оккупированный КрымКак говорится в повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, о соответствующем проекте распоряжения Кабмина будет докладывать вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Согласно пояснительной записке и приложением к проекту распоряжения, в течение трех дней предлагается внести предложения на рассмотрение СНБО о применении трехлетних персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к актерам:
- Владимиру Вдовиченкову
- Жанне Эппле
- Ольге Кабо
- Дмитрию Орлову
- Александру Петрову
- Евгению Пронину
- Анастасии Сланевской
- Евгению Стычкину
- Ярославу Сумышевскому
- Павлу Трубинеру
- Алексею Чадову
Все они совершили «демонстративное и умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и выезда с нее».
Соответствующие санкции предусматривают отказ в предоставлении и отмене виз, а также «другие запреты въезда на территорию Украины».
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