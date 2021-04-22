Исполнительница показала, как "выпускает пар".

Украинская певица, известная как Jerry Heil, опубликовала видео, на котором битой разбивает телевизор в лесу.

Читайте также"Это не значит, что я "свалила": Jerry Heil прокомментировала планы переехать в США (видео)Ролик появился на ее аккаунте в Instagram.

«Нервный ASMR… А как ты выпускаешь пар?» - спросила она в підписи к видео.

Подписчики исполнительницы неоднозначно отреагировали на ее поступок:

«Ох, я надеюсь, вы собрали те кусочки пластика, которые поотлетали», «Еще стекло побей, чтобы потом кто-то ногу порезал, или животное лапу отрезало», «Надеюсь, телевизор потом забрали на свалку», «Я тоже так хочу», «Моя школа», «Вернись и убери за собой».

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Автор: Катерина Шварц