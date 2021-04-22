Украинская певица, известная как Jerry Heil, опубликовала видео, на котором битой разбивает телевизор в лесу.
Читайте также"Это не значит, что я "свалила": Jerry Heil прокомментировала планы переехать в США (видео)Ролик появился на ее аккаунте в Instagram.
«Нервный ASMR… А как ты выпускаешь пар?» - спросила она в підписи к видео.
Подписчики исполнительницы неоднозначно отреагировали на ее поступок:
«Ох, я надеюсь, вы собрали те кусочки пластика, которые поотлетали», «Еще стекло побей, чтобы потом кто-то ногу порезал, или животное лапу отрезало», «Надеюсь, телевизор потом забрали на свалку», «Я тоже так хочу», «Моя школа», «Вернись и убери за собой».
Вас также могут заинтересовать новости
- Jerry Heil уезжает в США
- "Нечего надеть": Надя Дорофеева с голой попой пожаловалась на сложность бытия
- "Нажралась как свинья": Jerry Heil призналась, что по ночам бегает к холодильнику
- Билли Айлиш с новой прической удивила сеть резким перевоплощением (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram