Девушка планировала увеличить себе грудь.

Украинская певица Lida Lee в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" рассказала, что хотела увеличить себе грудь. Но в последний момент она испугалась и убежала.

"Несколько лет назад я пришла на операцию по увеличению груди. Я очень часто слышала, что у меня маленькая грудь, и я начала в это верить. Была уже назначена дата операции, я приехала, должна была лечь под нож. Но в последний момент я сбежала с больницы, потому что мне стало очень страшно. Я не жалею об этом. Это мое тело. Каким бы оно не было - оно для меня лучшее", - сказала артистка.

Отметим, в четвертом выпуске шоу певица станцевала сальсу под песню TVORCHI - Іди сюда. Судьи оценили ее выступление в 31 балл.

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Lida Lee была бэк-вокалисткой Димы Монатика пока не пришла на проект "Голос страны". Девушка в наставники выбрала Диму, несмотря на то, что за нее боролись все судьи шоу. Но победу она там так и не одержала. И даже после проекта артистка продолжила выступать под руководством Монатика. Lida Lee уже успела выпустить несколько треков, среди которых "Достопримечательность" и "Пойми".

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Автор: Диана Могилевич