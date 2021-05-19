В минувшие выходные английская королева потеряла щенка / фото REUTERS
Один из двух новых щенков королевы Елизаветы II умер в минувшие выходные.
Об этом сообщает Hello.
По информации издания, щенка дорги по кличке Фергус королеве подарил ее сын принц Эндрю, когда принц Филипп лежал в больнице в начале этого года.
"95-летняя королева, очевидно, была "опустошена" печальной кончиной",- сообщает издание. При этом подчеркивается, что Букингемский дворец от комментариев отказался.
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