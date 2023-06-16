Блогерша возмущена поведением мужчины, который ей угрожал.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала о скандале с охранником. Она снимала видео возле ЖК в Киеве, как внезапно к ней выбежал агрессивный мужчина.

Он, по словам Тринчер, угрожал ей "проблемами" и ребятами, которые якобы могут "набить ей морду". Охранник хотел, чтобы Тринчер ушла с территории ЖК. По словам блогерши, она не нарушала законов и не заходила на чью-то частную собственность.

"Это не публичное пространство! Публичные вы!... Сейчас снимать вообще запрещается. Что вы здесь делаете? Я вас не знаю!" - кричал охранник на видео, которым Тринчер поделилась в Stories.

Возмущенная блогерша отметила, что могла вызвать полицию, ведь слышала от мужчины угрозы. Впрочем, скандал закончился тем, что Тринчер все же ушла с места инцидента, обошлось без правоохранителей.

"Он должен говорить мне такие вещи? Я не согласна. Он должен был показать мне закон, по которому не могу снимать здесь. Или позвать администрацию, которая мне покажет хотя бы одну вывеску, что здесь нельзя снимать... Администрация, обратите внимание на своего неадекватного охранника, который не умеет общаться, который угрожает. За что я могу вызвать полицию. Если это частная территория - поставьте здесь ворота и напишите, что сюда людям заходить нельзя", - резюмировала Тринчер.

После этого блогерша не стала продолжать тему скандала с охранником. В Stories она лишь отметила, что не будет терпеть к себе плохое отношение.

Напомним, недавно с Анной Тринчер произошел инцидент на концерте. Она выступила, а только потом поняла, что на ней была рваная одежда.

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