Сегодня, 16 мая, Тори Спеллинг отмечает свой день рождения.

Известной актрисе Тори Спеллинг 16 мая исполнилось 48 лет. Она получила популярность после съемок в культовом сериале 90-х "Беверли-Хиллз 90210".

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В честь ее дня рождения рассказываем, как она пришла к миру кино, как менялась все эти годы, как пыталась устроить личную жизнь, и как сериал повлиял на нее в дальнейшем.

Тори Спеллинг: детство

Тори родилась в семье медиамагната Аарона Спеллинга, который умер от инсульта в 2006 году. А вот мама актрисы Кэнди еще жива, но не поддерживает особо теплых отношений с дочерью. В многочисленных интервью Тори рассказывала, что была любимицей отца, несмотря на то, что у нее еще есть младший брат. Так что детство у нее было счастливое и беззаботное.

Тори Спеллинг: карьера в кино

Впервые на экране Тори появилась в 1981 году. В 17 лет она получила роль Донны Мартин в знаменитом сериале "Беверли-Хиллз, 90210", продюсером которого был её отец. Актриса снималась во всех 10 сезонах шоу с 1990 по 2000 год, за исполнение роли Донны дважды получала номинации на премию "Young Artist Awards".

Также актриса снималась в таких фильмах как "Крик 2" (1997), "Очень страшное кино 2" (2001), "Любовь всё меняет" (2001), "Голое кино" (2002) и других. В 2006 году в эфир канала VH1 выходит ситком «Скандалистка», в котором Тори сыграла саму себя, пародируя все стереотипы, которые существуют относительно её персоны.

Тори Спеллинг: пластика

Спеллинг имела комплексы по поводу своей внешности. Поэтому когда она решила стать актрисой, начала активно исправлять все "недочеты". В первую очередь она выровняла зубы, а затем сделала ринопластику. Также она прибегала к маммопластике, вставила импланты в скулы и подкорректировала подбородок.

Тори Спеллинг: личная жизнь

Во время участия в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Тори умудрилась закрутить романы с несколькими актерами. Первым был Брайан Остин-Грин, который играл парня ее героини Донны. Затем у нее был роман с Джейсоном Пристли, который сыграл Брендона. Винсент Янг также попал в любовные сети Тори. Но все эти отношения так и не увенчались успехом.

В 2004 году Тори вышла замуж за актера, режиссёра и сценариста Чарли Шейниана, но брак продлился всего два года. С 7 мая 2006 года Тори замужем за актёром Дином Макдермоттом, с которым встречалась 8 месяцев до их свадьбы. У супругов есть пятеро детей: сын Лиам Аарон МакДермотт (род.13.03.2007), дочери Стелла Дорин Макдермотт (род.09.06.2008) и Хэтти Маргарет Макдермотт (род.10.10.2011), и ещё два сына — Финн Дейви Макдермотт (род.30.08.2012) и Бо Дин МакДермотт (род.02.03.2017).

Тори Спеллинг: бедная богатая актриса

После смерти отца наследниками были Тори, её брат Рэнди и их мать Кэнди. Актриса надеялась получить часть состояния отца, оцениваемого в 500 миллионов долларов. Но разделом имущества занималась их мама. И тогда она решила равноправно разделить между своими детьми 1 миллион 600 тысяч долларов. Также Кэнди оформила трастовый фонд в 10 миллионов долларов на своего внука Лиама.

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Автор: Диана Могилевич