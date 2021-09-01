Модель обладает стройной фигурой.

Французская модель Тина Кунаки поделилась с поклонниками соблазнительными снимками, на которых она предстала в розовом раздельном бикини.

В кадре девушка сидит возле бассейна, опустив одну ножку в воду. Вторую ножку она подогнула и рукой прикрылась от солнца. Отметим, сейчас 24-летнняя красотка отдыхает на одном из курортов Испании вместе со своим младшим братом Закари, а вот ее супруг Венсан Кассель не смог поехать из-за съемок в сериале Liaison, которые проходят в Лондоне.

"Горячая девушка", "Вот это фигурка", "Эталон женской красоты", "Как же тебе идет солнце, вода и купальник", - пишут поклонники.

Кто такая Тина Кунаки:

Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году. Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton. В 2018 году она стала женой известного французского актера Венсана Касселя.

Автор: Диана Могилевич