Певицу засыпали комплиментами за новое фото.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в соблазнительном образе.

Звезда позировала на полу в белом платье длины миди с вырезом на талии, а дополнила она образ черными лаковыми лодочками. Также Тина сделала свои фирменные локоны и украсила шею подвеской в минималистическом стиле.

"Самая красивая", "Очаровательная", "Богиня", "Просто вау", "Сводишь меня с ума", "Ух, какая грация", "Икона", - засыпали Кароль комплиментами фанаты.

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Автор: Диана Могилевич