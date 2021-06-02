Кароль предстала в соблазнительном платье / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в соблазнительном образе.
Звезда позировала на полу в белом платье длины миди с вырезом на талии, а дополнила она образ черными лаковыми лодочками. Также Тина сделала свои фирменные локоны и украсила шею подвеской в минималистическом стиле.
"Самая красивая", "Очаровательная", "Богиня", "Просто вау", "Сводишь меня с ума", "Ух, какая грация", "Икона", - засыпали Кароль комплиментами фанаты.
Кароль предстала в соблазнительном платье / instagram.com/tina_karol
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