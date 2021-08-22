В сети появилось фото Тины Кароль, сделанное много лет назад на "Черноморских играх".

В сети появилось фото юной Тины Кароль, на котором ей всего 14 лет. Сделано оно было на "Черноморских играх".

В кадре певица позирует в маленьком черном платье. Интересно, что тогда Кароль была еще брюнеткой. А также она дополнила образ украшением на шее.

"Восхищаюсь этим человеком. Прекрасный пример для подражания", "Лучшая", "Красотка наша", "Тина здесь сидит точно, как в фильме "Сила любви и голоса"", - написали поклонники в комментариях.

Также на фан-странице Тины Кароль поклонники вспомнили одно из интервью певицы, в котором она рассказывала, что ее творческий путь начался именно с "Черноморских игр". В 14 лет Кароль заняла на конкурсе третье место.

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Автор: Диана Могилевич