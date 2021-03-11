Украинская певица Тина Кароль живет в Зазимье. Там она имеет участок в 20 с лишним соток.
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Об этом сообщает Страна.
Кароль живет в коттедже, общая площадь которого 350 кв.м. В доме есть камин с лепниной, летняя кухня с панорамными окнами, зимний сад, несколько спален, детская, репетиционная база и тренажерный зал.
Также на территории есть большой гараж на три авто. Перед домом будка сторожа и домик для обслуживающего персонала. На заднем дворе есть мини-поле с воротами для футбола, зона отдыха с местом для разведения костра и сад. В недавнем интервью Екатерине Осадчей Тина говорила о том, что садом занимается самостоятельно.
Отметим, что село Зазимье входит в Броварский район Киевской области Украины. Село окружено озёрами, речкой Десна, сосновым лесом. Для любителей активного отдыха на природе есть все условия, это и рыбалка, и охота, грибные места. Зазимье с каждым годом становится всё более комфортным и цивилизованным местечком вблизи столицы.
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