Кароль позировала в топе / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует в достаточно откровенном наряде.
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Певица надела черный топ, который идеально подчеркнул ее грудь. А также на ней облегающие штаны с мини-вырезом на пикантном месте и резинками, которые выделили ее талию. Дополнила она такой секси-образ платком.
"Вау какая", "Огонь", "Невероятная", "Какая кошка", "Классная такая", - пишут поклонники в комментариях.
Кароль позировала в топе / instagram.com/tina_karol
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