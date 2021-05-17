Певица предстала в пикантном наряде.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует в достаточно откровенном наряде.

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Певица надела черный топ, который идеально подчеркнул ее грудь. А также на ней облегающие штаны с мини-вырезом на пикантном месте и резинками, которые выделили ее талию. Дополнила она такой секси-образ платком.

"Вау какая", "Огонь", "Невероятная", "Какая кошка", "Классная такая", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич