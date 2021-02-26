Кароль появилась в новом образе / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком в белом платье с открытыми плечами и глубоким декольте.Читайте такжеКароль ответила Поляковой на слова о "плакальщице" (фото)
Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram в историях.
Тина дополнила образ тонким коричневым поясом и босоножками в тон аксессуару. Кароль нанесла легкий макияж и распустила волосы.
Кароль появилась в новом образе / фото instagram.com/tina_karol
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