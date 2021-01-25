Даже без макияжа исполнительница выглядит великолепно.

Мегапопулярная Украинская певица Тина Кароль показала видео тренировки в спортзале.Читайте такжеАнна Седокова показала сочные ягодицы в бикини (фото)

Соответствующий ролик артистка опубликовала в Instagram в stories. На записи Кароль предстала без макияжа.

В кадре видна изящная фигура Тины. Также на видео она засветила пышный бюст.

Стоит отметить, что Кароль и без макияжа выглядит великолепно, ее лицо идеальное и без косметики.

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Автор: УНИАН