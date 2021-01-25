Кароль даже без макияжа выглядит сногсшибательно / фото instagram.com/tina_karol

Мегапопулярная Украинская певица Тина Кароль показала видео тренировки в спортзале.Читайте такжеАнна Седокова показала сочные ягодицы в бикини (фото)

Соответствующий ролик артистка опубликовала в Instagram в stories. На записи Кароль предстала без макияжа. 

В кадре видна изящная фигура Тины. Также на видео она засветила пышный бюст.

Стоит отметить, что Кароль и без макияжа выглядит великолепно, ее лицо идеальное и без косметики.

Кароль без макияжа выглядит сногсшибательно / фото instagram.com/tina_karol

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН