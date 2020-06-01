35-летняя Тина Кароль показала плоский животик в коротком топе (фото)
10:56, 01 июня 2020Звезды
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35-летняя Тина Кароль предстала в кадре в черном аутфите, который состоял из кроп-топа и макси-юбки со шнуровками.
Тина Кароль / УНИАН
По случаю победы дуэтной работы "Вільна" на музыкальной премии "Золотая Жар-Птица", над которой Тина работала вместе с Юлией Саниной, артистка опубликовала в Instagram несколько эффектных фото.
Instagram Тина Кароль
На снимках 35-летняя Тина Кароль предстала в кадре в черном аутфите, который состоял из кроп-топа и макси-юбки со шнуровками. У Тины была красивая укладка и макияж на лице. Позировала она на фоне яркой зелени в своем загородном доме.
Instagram Тина Кароль
"Вільна - дуэт с @the_hardkiss получил премию "Баллада года" по версии премии Золотая Жар-птица", - сообщила в подписи Кароль.
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