35-летняя Тина Кароль показала плоский животик в коротком топе (фото)

35-летняя Тина Кароль предстала в кадре в черном аутфите, который состоял из кроп-топа и макси-юбки со шнуровками.

По случаю победы дуэтной работы "Вільна" на музыкальной премии "Золотая Жар-Птица", над которой Тина работала вместе с Юлией Саниной, артистка опубликовала в Instagram несколько эффектных фото.

На снимках 35-летняя Тина Кароль предстала в кадре в черном аутфите, который состоял из кроп-топа и макси-юбки со шнуровками. У Тины была красивая укладка и макияж на лице. Позировала она на фоне яркой зелени в своем загородном доме.

"Вільна - дуэт с @the_hardkiss получил премию "Баллада года" по версии премии Золотая Жар-птица", - сообщила в подписи Кароль.

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