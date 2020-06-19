"Это вообще законно?": цветущая Тина Кароль очаровала поклонников чувственным фото

Певица позировала в светлом пиджаке с букетом пионов в руках.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новыми чувственными снимками.

Фото она разместила в своем Instagram.

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Певица позировала в светлом пиджаке с букетом пионов в руках. Волосы ее были уложены мягкими волнами, а на лице - нежный макияж.

Поклонникам очень понравился образ певицы.

"Самый красивый цветок которого я когда-либо видела", "Это вообще законно быть такой красивой?", - поинтересовались у нее в комментариях.

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