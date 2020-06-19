"Это вообще законно?": цветущая Тина Кароль очаровала поклонников чувственным фото
11:24, 19 июня 2020Звезды
330 0
Певица позировала в светлом пиджаке с букетом пионов в руках.
Тина Кароль поделилась с фолловерами новыми чувственными снимками / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новыми чувственными снимками.
Instagram Тина Кароль
Фото она разместила в своем Instagram.
Читайте также"Одни и те же движения, мимика": Настю Каменских раскритиковали в сети за новое видео
Певица позировала в светлом пиджаке с букетом пионов в руках. Волосы ее были уложены мягкими волнами, а на лице - нежный макияж.
Поклонникам очень понравился образ певицы.
"Самый красивый цветок которого я когда-либо видела", "Это вообще законно быть такой красивой?", - поинтересовались у нее в комментариях.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter