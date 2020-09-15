Певица предстала в новом образе.

Фан-клуб украинской певицы Тины Кароль опубликовал в Instagram новую фотографию звезды.

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На снимке Тина лежит на столе с поднятыми ногами. Интересно, что Кароль надела латексные лосины, черные лодочки, блузку в горошек и кожаную курточку.

Такой образ совсем непривычный для романтичной и нежной Тины. При этом фанатам он очень понравился.

"Ну наконец-то что-то другое, эффектно и очень идёт Тине", "Красавица", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич