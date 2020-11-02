Певица показала новые фото.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новые фотографии.

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На них звезда позирует в черном длинном платье, колготках в сеточку и туфлях на высоких каблуках.

Стоит отметить, что к празднику Halloween Кароль подобрала совсем необычный образ.

Вместо своих роскошных волос она надела парик блондинки. А вместо привычного макияжа с красными губами, певица сделала на лице морщины и нанесла нюдовый макияж. Хотя красному цвету она все же не изменила и накрасила им ногти.

"Теперь мы видели все", "Времени принадлежит все", "Ужас", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич