Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в роскошном платье.
Звезда надела длинное черное платье в пол, верх которого сделан в нюдовом цвете с блестками. Стоит отметить, что Тина подчеркнула свои пышные формы откровенным декольте. Интересно, что на снимке девушка лежит на ступеньках.
Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol
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