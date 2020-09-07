Певица показала новое фото.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в роскошном платье.

Звезда надела длинное черное платье в пол, верх которого сделан в нюдовом цвете с блестками. Стоит отметить, что Тина подчеркнула свои пышные формы откровенным декольте. Интересно, что на снимке девушка лежит на ступеньках.

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Автор: Диана Могилевич